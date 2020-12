Ilvince 2-1 contro lanella prima in serie A al Diego Armando Maradona. A decidere la partita le reti di, entrambe arrivate nel secondo tempo, dopo l'iniziale vantaggio di. Un risultato che permette alla squadra di Gattuso di issarsi al terzo posto della classifica, alle spalle di Milan e Inter.Primo tempo dal ritmo lento, conche in contropiede incrocia col mancino e trafigge, oggi preferito a Ospina. Il Napoli fatica e aspetta la ripresa per reagire, con Gattuso che inserisce subitoche cambiano la partita. Il Chucky segna di testa su assist diil gol del pareggio, poi prende un palo e offre a Petagna la palla del 2-1. Nel finale inutile tentativo di forcing della Samp. Finisce 2-1 per il Napoli, che vola al terzo posto.