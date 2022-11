Undicesima vittoria consecutiva e un vantaggio di 8 punti sul secondo posto occupato dal Milan. Il Napoli di Luciano Spalletti va alla lunga pausa per i mondiali in Qatar con un bottino di assoluto livello che la rende per gli esperti Snai sempre di più la favorita per la vittoria dello scudetto, in quota a 1,50 contro il 6 dei rossoneri campioni d’Italia in carica, capaci di vincere – ancora in pieno recupero - contro la Fiorentina. A Napoli si sogna il tricolore, ma anche il titolo di capocannoniere con Victor Osimhen che punta alla doppietta, che manca ormai dal 2009 quando a realizzarla fu Zlatan Ibrahimovic con la maglia dell’Inter. La prima volta del nigeriano sul trono dei bomber si gioca a 2,75, in vantaggio sulla coppia Lautaro Martinez-Ciro Immobile proposta a 5,50. Vale 7,50 il successo di Dusan Vlahovic, mentre sale a 10 Marko Arnautovic, con Kvicha Kvaratskhelia, anche lui a caccia del doppio sigillo come Osimhen, fissato a quota 15.