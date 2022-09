Un lavoro enorme da parte delquest'estate, che ha dovuto affrontare i tanti (e importanti) addii andando a sostituire i calciatori investendo sui giovani. Si iniziano a vedere i primi frutti e il ds azzurro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, toccando diversi temi.- "La prima volta che ho vistoin un video eravamo nel cuore del lockdown. Lui avrà avuto diciannove anni, ma era già bravo con i piedi. C’era ancora Rino e ci piacque subito, ricordo che chiamammo Kaladze per saperne di più. Aveva fatto un passaggio al, senza stupire, ma alstava andando meglio. Ci chiesero, chiudemmo i contatti prima ancora di iniziare una trattativa. Eravamo dietro a, non potevamo puntare tanto su un ragazzo. Però mi rimase in testa. Quando a febbraio scoppiò il conflitto in Ucraina, lui tornò in Georgia alla Dinamo Batumi. Ci fiondammo lì con il contratto. Abbiamo chiuso per dieci milioni".- "Siamo stati più rapidi di Juve, Roma e Real Sociedad perché lui non era mai uscito dal nostro taccuino".- "A Spalletti è piaciuto subito, che fosse un talento non c’erano dubbi. Quando il ragazzo è venuto in Italia per la firma, gliel’ho mandato a casa, a. Si sono intesi all’istante. Però una cosa era prendere Kvarastkhelia, un’altra era prenderlo al posto di Insigne. La scommessa era tanto, troppo impegnativa. Ma abbiamo voluto giocarla e oggi posso dire che l’abbiamo vinta".ANCELOTTI E SARRI - "Ancelotti è un aggregante straordinario, la sua forza è che non cerca mai alibi. Ha vinto tanto anche per questo. Sarri è un ideologo, che sa fare un calcio speciale. Per questo ha fatto innamorare Napoli. Sta chiuso nel mondo che si crea, parla con il gioco. Ed è poesia".- "È un trascinatore, Rino. Motiva il gruppo, più giovane degli altri e con meno esperienza. Ma molto applicato e generoso".- "Lui sta vicino a casa mia, si parla lo stesso dialetto. Lo conosco fin da quando veniva a fare il torneo dei rioni ad Agliana. Lo stimo molto.È un camaleonte, cambia l’allenamento per ogni partita. Fa un calcio liquido in fase di possesso e solido in fase di non possesso. Alterna palleggio e verticalità. È il più completo di tutti. Il Liverpool gli ha dato campo, e lui ha fatto con Klopp quello che Klopp fa con gli altri. Lo ha steso".- "Il suo arrivo fu una rivoluzione epocale. In uno spogliatoio di venticinque calciatori che avevano sfiorato lo scudetto con Sarri, ne cambiammo quindici in due anni. Tutti i calciatori amavano Carlo, ma inconsciamente rifiutavano i cambiamenti tattici che lui voleva imporre. Ci fu una resistenza inconscia, che qualche risultato negativo fece più forte. Restare nei vecchi schemi dava sicurezza".- "Salutare, tutti insieme, Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian, era un rischio da correre. Il Coronavirus aveva messo in ginocchio le finanze, volevamo riportare il club in un circuito virtuoso. Per farlo dovevamo arretrare con i salari. Alla fine il divorzio è stato una scelta obbligata".- "Khvicha prende 1,2 netti e 1,7 lordi. Lorenzo 4,5 netti e 9 lordi. Faccia lei la sottrazione".- "Il presidente stima Lorenzo. Ancora adesso si inviano messaggi. La separazione è stata la conseguenza di una strategia finanziaria di rientro. Lui avrebbe dovuto accettare uno stipendio più basso. Tutto qui".- "Durante il mercato facciamo finta di chiacchierare con tutti, e a volte facciamo per davvero. Ma noi volevamo investire su una squadra giovane".- "Navas è un’altra storia.Noi potevamo portare a Napoli un portiere di livello da affiancare a Meret. Alla fine l’operazione si è chiusa a metà. Non hanno trovato l’accordo sul salario con il calciatore. Sapevano che noi avevamo un tetto vincolante. Non si sfora per nessuno. I calciatori nello spogliatoio si parlano. Se fai distinzioni, si viene a sapere. E non va bene. Navas guadagna tantissimi soldi, quindici di lordo".- "No, diamo fiducia a Meret. Siamo contenti che sia rimasto. Contro ilha fatto una grande partita. L’aver sopportato le pressioni estive gli ha fatto bene. Sta prendendo confidenza a giocare da dietro, presto curerà anche la gittata. Con gli attaccanti che abbiamo sarà utilissimo che impari".- "Lo abbiamo scovato qualche anno fa nel Gozzano, faceva l’Interregionale. Con Zanoli, Gaetano e Marfella rappresenta il nostro vivaio manifatturiero".- "A gennaio si fa la riparazione, noi non abbiamo niente da riparare".- "Otto anni fa mi chiama Andrea Chiavelli. Aveva visto i miei numeri a Carpi. E mi presenta al presidente. Ci siamo capiti al volo.Mi ha accettato come un figlio, sento la sua stima, le nostre famiglie sono vicine. Siamo un gruppo anche fuori dal lavoro. Poi è chiaro che vinci una partita e ti senti up, la perdi e vai in down. Fa parte di qualunque rapporto vero. Però anche nei momenti peggiori non mi sono mai mancati la sua stima e il suo rispetto. Chiarimento? Non ce n’è stato bisogno".- "Vuol dire che Napoli è contenta di veder giocare bene a pallone. Dopo otto anni la conosco, è una città di bocca buona, dai tempi di Vinicio. I tifosi sanno che questa è una squadra giovane e in fase di costruzione, può avere alti e bassi. Ma di sicuro farà divertire. Spalletti ha una varietà tattica che stupisce e non lesina mai lo spettacolo. L’ho detto, è un camaleonte. La città ha stretto con lui un patto sulla qualità. È un patto d’amore".- "Non ci sarà sabato, ma non dovrebbe essere uno strappo. Deve imparare a dominarsi. Ma ha visto come ha demolito il Liverpool in mezz’ora?".