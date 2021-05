Ilha il destino nelle proprie mani. La qualificazione alla prossima Champions League passa dal risultato di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona contro il. Sono in tre per due posti, gli altri sono già dell’Inter e dell’Atalanta che questa sera affronta proprio i rossoneri. Di fronte al Napoli c’è il Verona di Ivan Juric, decimo in classifica a quota 44 punti. Tranne Koulibaly, Ghoulam e Maksimovic, tutti a disposizione nei padroni di casa., completano quattro successi gialloblù (nessun pareggio nel parziale). Dopo il successo per 3-1 in rimonta nella gara d’andata, il Verona può evitare la sconfitta in entrambe le gare stagionali di Serie A contro il Napoli per la prima volta dal 1986/87 (pareggio all’andata e vittoria al ritorno).: non ha mai fatto meglio contro una singola avversaria in match interni nella competizione (11 anche contro il Como, tra il 1950 e il 1989). Il Napoli ha segnato 30 reti nelle ultime 10 gare interne di campionato. In generale, ai partenopei basta una sola marcatura per stabilire un nuovo record di gol in casa in una stagione di Serie A (al momento 49, come nel 2015/16 - nessuna formazione nel torneo in corso ha fatto meglio).. Il Verona ha perso tutte le ultime tre trasferte di campionato, non ha mai fatto peggio in Serie A sotto la gestione di Ivan Juric; in generale non registra almeno quattro sconfitte fuori casa di fila nel torneo da maggio 2018, in cui arrivò a otto con Fabio Pecchia in panchina.- Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Zielinski, Lozano, Osimhen; Insigne.​- Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic.