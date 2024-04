Serie A, nessuna vittoria in fondo alla classifica: in quota sempre più a rischio retrocessione Empoli e Frosinone

un' ora fa



Nessun successo, ma tanti pareggi per le squadre in lotta per evitare la retrocessione. Oltre la Salernitana, ormai sempre più fanalino di coda e data in Serie B dai bookmaker, perde solo l’Empoli, giunta alla quarta sconfitta consecutiva dopo l’ottimo inizio della gestione Nicola: il ritorno in serie cadetta dei toscani si gioca a 2,20, stessa quota del Frosinone, capace di strappare però un punto dal campo del Genoa, mentre sale a 2,25 il Sassuolo, fermato sul pari in casa dall’Udinese, formazione più vicina alla salvezza per i bookie, data retrocessa a quota 5, come il Lecce, capace di conquistare un’altra «X», al “Via del Mare” contro la Roma. Sempre a rischio anche Cagliari e Verona, reduci dall’1-1 nello scontro dirette e fissate a 4 volte la posta.