E’ la volata meno reclamizzata, ma non per questo la meno densa di emozioni: la lotta per non retrocedere, arrivati in vista della 33esima giornata, coinvolge cinque squadre, che da qui alla fine dovranno dar fondo alle proprie riserve di energia per lasciarsi alle spalle le avversarie e guadagnarsi la permanenza in Serie A per la stagione 2022-2023. Dalla Sampdoria moderatamente preoccupata ad una Salernitana tenuta a galla solo dalle due partite da recuperare, diamo uno sguardo al calendario della zona rossa (l’unica zona rossa di cui torniamo volentieri a scrivere):



Nota bene: in maiuscolo le partite in casa, in minuscolo quelle in trasferta



-SAMPDORIA (29 punti): SALERNITANA, Verona, GENOA, Lazio, FIORENTINA .

Vincendo la prossima partita, i blucerchiati farebbero un corposo passo avanti verso la salvezza. In caso contrario, rischia di diventare fondamentale il derby di Genova della 35esima giornata contro i cugini messi ancor peggio.



-CAGLIARI (25 punti): SASSUOLO, Genoa, VERONA, Salernitana, INTER , Venezia

Un calendario non male, che dà l’opportunità di tenere a distanza le due squadre che inseguono da vicino. E’ chiaro che, perdendo una di queste due partite, i sardi si troverebbero in una posizione molto scomoda. Interessante, per gli uomini di Mazzarri come per quelli di Giampaolo, l’incrocio col Verona già salvo.



-VENEZIA (22 punti): Fiorentina, ATALANTA, Salernitana (recupero) Juventus, BOLOGNA, Roma, CAGLIARI

Tabella di marcia molto complicata, specie per una squadra che ha perso le ultime due gare all’ultimo respiro. Imperativo fare sei punti contro Salernitana e Bologna raccogliendone il più possibile nelle altre partite, per presentarsi all’ultima giornata con la possibilità di superare il Cagliari.



-GENOA (22 punti): Milan, CAGLIARI, Sampdoria, JUVENTUS, Napoli, BOLOGNA

Come sopra: fondamentale vincere contro il Cagliari per non arrivare al derby con la pressione alle stelle. Il Bologna all’ultima giornata può dare una mano, ma non è detto che il discorso non sia già chiuso per allora in caso di risultati particolarmente negativi.



-SALERNITANA (16 punti): Sampdoria, Udinese (recupero), FIORENTINA, VENEZIA (recupero), Atalanta, CAGLIARI, Empoli, UDINESE

Le due partite in meno danno un briciolo di credibilità ad una rimonta altrimenti impossibile: vincendo contro Udinese e Venezia il Cavalluccio avrebbe gli stessi punti del Genoa dopo 32 giornate. Per il resto, un calendario in realtà non proibitivo, ma si parte dal fondo e questo non è un fattore da trascurare.