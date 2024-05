Serie A, novanta minuti per la salvezza: Empoli avanti sulla Roma, spareggio tra Frosinone e Udinese

Novanta minuti per stabilire chi retrocederà ininsieme a. L', che al momento è terzultimo con 33 punti, ha il destino nelle proprie mani: una vittoria nell'ultimo turno contro la Roma significherebbe salvezza, a prescindere dal risultato dile altre ancora a rischio Serie B. Gli esperti puntano sugli stimoli dei toscani, favoriti a 1,93 contro una Roma ormai matematicamente sesta e offerta a 3,58; il pareggio si attesta a 3,65 e garantirebbe ai toscani lo spareggio in caso di sconfitta dell'Udinese. L'Empoli sarà chiamato ad attaccare e anche per questo i bookie prevedono un match da Goal (1,66) e Over 2,5 (1,72), in vantaggio su No Goal (2,13) e Under 2,5 (1,96). In pole tra i marcatori a 2,75 c'è Niang, a segno nell'ultima a Udine e autore di cinque reti in campionato. Tra gli ospiti, con Lukaku squalificato e Dybala non al meglio, chance per Abraham: la sua firma vale 3,75, mentre si sale a 5,00 per il grande ex Baldanzi.

Il destino dell'Empoli è intrecciato con quello di Frosinone e Udinese, che si affronteranno in uno scontro diretto di fuoco. I ciociari hanno a disposizione due risultati su tre: la vittoria, proposta a 2,38, e il pareggio, in lavagna a 3,05. Il segno «X» farebbe comodo ai friulani in caso di ko o pareggio dell'Empoli. Se l'Empoli vince, invece, Cannavaro è obbligato a fare lo stesso: ipotesi proposta a 3,10. Anche qui gli esperti pensano ad una sfida aperta, con il Goal avanti a 1,61 rispetto al 2,13 del No Goal. Tra i padroni di casa vale 3,00 una rete di Soulè e Cheddira, giustiziere del Monza; tra i bianconeri risponde a 3,25 Lucca.

Oltre a decretare la salvezza, l'ultima giornata sancirà il parziale ordine d'arrivo in zona Conference League, in attesa che si recuperi la sfida tra Atalanta e Fiorentina. Proprio la Dea, già in Champions come Juventus e Bologna, riceverà un Torino ancora in corsa per un posto in Europa, a cui si qualificherebbe con una precisa concomitanza di eventi: il nono posto, l'ottavo posto della Fiorentina e la vittoria dei viola nella finale contro l'Olympiakos. Proprio per le maggiori motivazioni, gli analisti puntano sui granata, offerti a 2,00 rispetto al 3,49 della Dea, fresca del successo in Europa League. Sicuramente la Roma, che deve sperare nel quinto posto dei bergamaschi, farà il tifo per Juric, per la Juventus e il Bologna. I rossoblù, all'ultima di Thiago Motta, sono favoriti a 2,15 sul campo del Genoa (3,36), mentre la Juventus è in lavagna a 1,39 in casa contro il Monza (8,70). In caso di ko del Torino, invece, il Napoli potrebbe superarlo al nono posto. I partenopei saluteranno i tifosi al Maradona e viaggiano a bassa quota (1,39) in casa contro il Lecce (6,50).