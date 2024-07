Inter, offerti Depay e Berardi: due problemi e una preferenza già data

LE USCITE - Lautaro, Thuarm e Taremi. E Arnautovic? E Correa? E Carboni? Ecco, se finora abbiamo raccontato dei problemi nelle valutazioni sui possibili acquisti ciò che più di tutto manca nel discorso relativo alla punta da acquistare sul mercato è l'uscita di quelle in esubero presenti oggi in rosa. E se per Carboni l'idea resta quella di un prestito per valorizzarlo ulteriormente, i problemi riguardano sia Marko Arnautovic, che oggi non ha per niente mercato, sia Joaquin Correa, che qualche interesse ancora lo riscuote, ma con nessuno che verserebbe all'Inter i 7 milioni di euro di costo del cartellino rimasti a bilancio. Se non esce nessuno non entra nessuno. Il vecchio mantra del mercato rimane saldo in queste valutazioni.