Dopo Milan-Atalanta prosegue con altre 3 gare il programma della 36esima giornata di Serie A. I tre anticipi del sabato vedranno la partenza alle 17.15 con Brescia-Parma, poi si proseguirà alle 19.30 con l'importantissima sfida Genoa-Inter, decisiva per i primi nella corsa salvezza e per i secondi per la lotta per il secondo posto e infine a chiudere alle 21.45 ci sarà Napoli-Sassuolo due squadre che si sono un po' fermate dopo un inizio strepitoso post-ripartenza.



DOVE VEDERLE IN TV - Sky o Dazn? ​Brescia-Parma sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). Stesso discorso anche per Genoa-Inter che verrà messa in onda su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (251). Infine Napoli-Sassuolo verrà trasmessa dalla piattaforma Dazn e sul canale satellitare Dazn One (canale 209 del satellite).



PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-4-2): Alfonso; Semprini, Papetti, Gastaldello, Mateju; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Ayè.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.



GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Schone, Barreca; Pandev, Pinamonti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.