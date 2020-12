LE PROBABILI FORMAZIONI

Dopo gli anticipi di ieri, con il doppio pareggio in Udinese-Crotone e Benevento-Lazio e in attesa del posticipo di domani tra Roma e Torino, torna in campo oggi la Serie A con il piatto ricco dellaSi parte allecon: Pirlo insegue la terza vittoria consecutiva in campionato, Gasperini cerca serenità dopo la vicenda Gomez. Allein campo le milanesi: l'ospita ilin una sfida-scudetto, ilè di scena nelper riscattare il pari con il. Gli stessi Ducali ospitano al Tardini il, mentre laha disperato bisogno di punti al Franchi contro il. Chiudono il programmaSzczesny; Bonucci, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Arthur, McKennie, Chiesa; Ramsey; Ronaldo, MorataGollini, Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; ZapataDragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic, Barreca; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Ribery, Vlahovic, CallejonConsigli; Toljan, Muldur, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; CaputoPerin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Ghiglione, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Shomurodov, ScamaccaDonnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Leao; RebicHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, LukakuOspina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; MertensSepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; IngleseCragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Rog, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; SimeoneProvedel; Ferreri, Terzi, Erlic, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, FariasRavaglia; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Paz; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; PalacioSilvestri; Dawidowicz, Magnani, Lovato; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di CarmineAudero; Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Damsgaard, Silva, Ekdal, Jankto; Verre, Quagliarella