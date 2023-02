La Lega Serie A si riunisce oggi a partire dalle 11.15 in Assemblea per discutere, principalmente, dei nuovi bandi per i diritti tv che, dopo il fallimento e lo stralciamento dell'emendamento presentato al Governo dal presidente della Lazio Claudio Lotito, dovranno partire necessariamente dalla stagione 2024/25. Il Governo Meloni, infatti, ha bocciato la proposta presentata dal Senatore nel contesto del "decreto Milleproroghe" in cui si prospettava la possibilità di prolungare da 3 a 5 anni gli attuali contratti in essere.



ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Diritti AV 2024-2027.

5. Varie ed eventuali.



ATTESA PER LOTITO - Come sempre tutte e 20 le squadre di Serie A sono attese all'appuntamento, ma particolare attesa c'è sia per i vertici del Milan, che questa sera tornerà in uno scontro diretto di Champions League dopo tanti anni, sia per quelli della Juventus, dopo la decisione del giudice Sandulli di auto-sospendersi. Infine i fari saranno puntati inevitabilmente su Claudio Lotito che esporrà ai presenti i motivi dello stop alla sua proposta di legge.