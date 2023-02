La terza vittoria casalinga del 2023 del Verona nello scontro diretto contro la Salernitana permette alla squadra della coppia Zaffaroni-Bocchetti di portarsi a -2 dalla quota salvezza. Dopo un 2022 davvero deficitario, ora la retrocessione dei gialloblù si trova a 1,75, seguita proprio dallo Spezia quart’ultimo, visto in Serie B a 2. Rischia anche la Salernitana di Davide Nicola, giunta alla settima sconfitta nelle ultime nove uscite, e offerta a 3 volte la posta. Senza speranze ormai la Cremonese, data di ritorno in Serie B a 1,01, e la Sampdoria, nonostante il pari in casa contro l’Inter, proposta a 1,05.