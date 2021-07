Palla nei piedi di Draghi, toccherà al Premier decidere se mandarla in porta a favore dei club di Serie A, oppure se spararla in tribuna, letteralmente, difendendo una posizione che alle società non sta più bene. Il tema è ovviamente quello della riapertura degli stadi con la Lega Calcio che chiede, tramite il green pass, di ottenere il 100% della capienza degli impianti.Oggi il Premier Draghi si confronterà in Consiglio dei Ministri anche su questo importantissimo tema perché, come già sottolineato a più voci dalle squadre, la presenza del pubblico durante le partite rappresenta una nota importante di tutti i bilanci, spesso quella che salva il flusso di cassa nella gestione ordinaria e in particolare in questo difficile momento economico globale.A prescindere da quella che potrà essere il dato finale sulla capienza, per l'accesso agli stadi sembra ormai chiaro che(mentre per servizi considerati essenziali come i ristoranti si parla per il momento di una) e green pass ottenuto. Non basterà invece, come ad esempio per i ristoranti, la singola dose.Il ministro della Salute Speranza predica prudenza e accanto a lui, riporta la Gazzetta, c'è anche il ministro della Cultura Franceschini. Entrambi, anche per quanto riguarda cinema e teatri, sono ancora orientati alla proposta di confermare soltanto il 25% della capienza anche per i vaccinati in questa prima fase sperimentale. Al fronte opposto c'è il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, a cui si affianca il sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa, più morbido rispetto a Speranza sull'apertura, anche se graduale.- La chiave finale potrebbe essere comunque il distanziamento. Che ad esempio verrà mantenuto nei ristoranti, e l'uso comunque obbligatorio della mascherina. In sostanza si potrebbe portare la capienza al 100% del consentito mantenendo queste disposizioni. La cifra da 25% potrebbe salire almeno al 50%, una via di mezzo per l'inizio del campionato, aspettando gli sviluppi dell'ondata di variante delta.