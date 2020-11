FORMAZIONI UFFICIALI

Il sabato di Serie A si chiude al Tardini con la sfida tra, con fischio d’inizio alle 20.45. I ducali arrivano dal pareggio di San Siro contro l’Inter per 2-2, mentre i viola sono reduci dalla netta sconfitta subita all’Olimpico con la Roma (2-0).sceglie la difesa a 3 e lancia dal primo minuto in attacco la coppia formata da, in gran forma, e. Anchesceglie il 3-5-2 e ripropone in avanti, affiancato da. In difesasostituisce lo squalificatoCome ricordato da Opta, c’è perfetto equilibrio nelle ultime 11 sfide di Serie A traI ducali hanno segnato due reti in ciascuno degli ultimi tre match di campionato e non registrano una striscia più lunga di partite consecutive con 2+ gol in Serie A da ottobre 2013 (cinque in quel caso)., attaccante del Parma, ha segnato tre reti contro la Fiorentina in Serie A: solo contro l’Inter ha realizzato più gol (cinque). La prima e unica doppietta di Erickin Serie A con la maglia della Fiorentina è arrivata contro il Parma, lo scorso luglio, al Tardini (entrambe le reti su rigore). Gaetano, autore di quattro reti in questo campionato (già record di marcature per lui in una singola stagione di Serie A), è l’unico giocatore della Fiorentina ad aver segnato più di un solo gol nel torneo in corso.(3-5-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella Giu.; Inglese, Gervinho. All. Liverani.(3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini.