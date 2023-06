Dopo l’annuncio, un po’ a sorpresa, della scorsa settimana, parte ufficialmente con la presentazione alla stampa l’avventura di Rudi Garcia al Napoli. Toccherà al tecnico francese ex Roma completare la prima doppietta tricolore della storia del club, impresa alla portata secondo gli esperti, che vedono il bis partenopeo 3,25, quota che sale a 3,50. I campioni d’Italia in carica per i bookie partono dietro solamente all’Inter, fresca della finale di Champions League, e offerta come vincitrice della prossima Serie A tra 2,75 e 3 volte la posta, mentre è più lontana la Juventus fissata a 5, seguita dal Milan, a cui proprio il Napoli ha tolto il titolo, vista a quota 6,50.