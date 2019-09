L'Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per la quinta giornata di campionato, il primo turno infrasettimanale di questa stagione. Pasqua di Tivoli apre il programma in Brescia-Juventus, mentre sarà Guida a dirigere Torino-Milan, posticipo fissato per giovedì sera. Il big match di mercoledì tra Inter e Lazio va a Maresca.



Ecco le designazioni complete:



Brescia-Juventus

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Assistenti: Bindoni, Santoro

IV° uomo: Marini

VAR: Giacomelli

AVAR: Galetto



Fiorentina-Sampdoria

Arbitro: Doveri di Roma 1

Assistenti: Fiorito, Di vuolo

IV° uomo: Piccinini

VAR: Pairetto

AVAR: Liberti



Genoa-Bologna

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Giallatini, Di Gioia

IV° uomo: Fourneau

VAR: Manganiello

AVAR: Di Iorio



Hellas Verona-Udinese

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti: Tegoni, Bresmes

IV° uomo: Sacchi

VAR: Abisso

AVAR: Tolfo



Inter-Lazio

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti: Alassio, Paganessi

IV° uomo: Fabbri

VAR: Calvarese

AVAR: Meli



Napoli-Cagliari

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti: Schenone, De Meo

IV° uomo: Pezzuto

VAR: La Penna

AVAR: Longo



Parma-Sassuolo

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti: Preti, Cecconi

IV° uomo: Ghersini

VAR: Nasca

AVAR: Valeriani



Roma-Atalanta

Arbitro: Irrati di Pistoia

Assistenti: Passeri, Mondin

IV° uomo: Giua

VAR: Banti

AVAR: Ranghetti



SPAL-Lecce

Arbitro: Rocchi di Firenze

Assistenti: Vecchi, Lombardi

IV° uomo: Rapuano

VAR: Mazzoleni

AVAR: Manganelli



Torino-Milan

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Carbone, Peretti

IV° uomo: Valeri

VAR: Mariani

AVAR: Del Giovane