Sabato sera in campo per il Milan, che ha buone possibilità di allungare momentaneamente in testa alla classifica di Serie A. L'«1» a San Siro contro l'Empoli vale appena 1,35 e ha totalizzato il 70% delle scommesse. Sarebbe la terza vittoria consecutiva contro gli azzurri, che invece sono a secco di vittorie da metà dicembre. Il colpo di Andreazzoli è quindi lontanissimo a 8,35, il ripiego «X» è offerto invece a 5,00. L'Empoli ha una delle medie gol per partita (tra fatti e subiti) più alte di tutto il campionato, pari a 3,32. Un dato che in tabellone spinge l'Over 2,5, dato a 1,57, con Giroud in prima fila per un altro gol: dopo quella fondamentale di Napoli, la firma del francese vola a 1,75 su planetwin, con la possibilità di una doppietta offerta a 4,00. Occhio anche a Ibrahimovic, su cui gli analisti puntano tantissimo - la rete è quotata a 1,70 - dopo il ritorno in campo dell'ultimo weekend. Per l'Empoli, invece, il primo nome in elenco è Pinamonti (a 4,50), a segno anche nel 2-4 dell'andata. Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, il Milan si è portato da 5,00 a 3,15 alle spalle dell'Inter, che resiste a 1,70. Terzo posto per il Napoli, passato a 5 volte la posta dopo il ko con i rossoneri.