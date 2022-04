Sabato 9 aprile la lotta per lo scudetto riparte con l’Inter che in casa contro il Verona cerca conferme dopo il successo importantissimo contro la Juventus. I tre punti nello scontro diretto hanno permesso alla formazione di Inzaghi di restare in scia – anche da un punto di vista psicologico dopo qualche risultato poco esaltante – a Milan e Napoli e ora i nerazzurri non possono sbagliare: sulla lavagna scommesse il segno «1» sul match di San Siro vale quota 1,37, contro il pareggio a 5,25 e il «2» a 7,75. A confronto due tra gli attacchi più forti del campionato e l’«Over 2,5» vale 1,54. Dopo la gara delle 18:00, alle 20:45 la Juventus sfida il Cagliari in Sardegna e la squadra di Allegri deve superare l’orgoglio dei sardi che cercano punti salvezza. I bianconeri devono peraltro mandare un chiaro messaggio alle inseguitrici in zona Champions e il segno «2» appare molto probabile a 1,65 nelle Quote calcio Serie A. Giornata più complicata per Milan e Napoli. I campani si stanno preparando alla gara con la Fiorentina per cercare la quarta vittoria di fila in Serie A, ma allo stadio Maradona il segno «1» è alto a 1,75. Il Milan dopo il pareggio con il Bologna deve giocare un’altra gara delicata, al punto che il successo a Torino contro i granata è proposto a 1,90. Tra le big la Roma ha il compito più facile, almeno sulla carta, e l’«1» in casa contro la Salernitana vale 1,28. A quota alta il successo della Lazio contro il Genoa (a 1,95) e dell’Atalanta contro il Sassuolo (a 2,04).