L’Inter di Simone Inzagh batte nella prima gara ufficiale del 2022 la Lazio per 2-1 e mantiene inalterato il distacco sul Milan corsaro a Venezia. Con l’ottavo successo consecutivo in campionato i nerazzurri, secondo i betting analyst, vedono sempre più da vicino il bis tricolore, in quota a 1,25 davanti ai “cugini” rossoneri, ultima squadra a uscire indenne contro Handanovic e compagni, proposti a 6. Fanno il loro dovere conquistando i tre punti anche le altre due inseguitrici, Napoli e Atalanta. Per entrambi i club il ribaltone scudetto è un affare sempre più complesso, offerto a 10. Si gioca invece a 21 un clamoroso colpo di coda della Juventus, uscita vincitrice in rimonta dalla rocambolesca sfida dell’Olimpico contro la Roma di Mou.