Dopo la lunga sosta per le nazionali torna la Serie A con il programma della 13esima giornata di campionato. Una 3 giorni che si aprirà sabato alle 15 con Salernitana-Lazio e che vedrà ben tre big match in calendario. Alle 18 di sabato ci sarà Atalanta-Napoli, la prima di Mazzarri, poi alle 20.45 ci sarà Milan-Fiorentina ma il piatto più forte è inevitabilmente il match scudetto Juventus-Inter con calcio d'inizio domenica 26 alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.



CALENDARIO

Sabato 25 novembre

Ore 15:00 Salernitana-Lazio – (Dazn)

Ore 18:00 Atalanta-Napoli – (Dazn)

Ore 20:45 Milan-Fiorentina – (Dazn/Sky)

Domenica 26 novembre

Ore 12:30 Cagliari-Monza – – (Dazn/Sky)

Ore 15:00 Empoli-Sassuolo – (Dazn)

Ore 15:00 Frosinone-Genoa – (Dazn)

Ore 18:00 Roma-Udinese – (Dazn)

Ore 20:45 Juventus-Inter – (Dazn)

Lunedì 27 novembre

Ore 18:30Verona-Lecce – (Dazn)

Ore 20:45 Bologna-Torino – (Dazn/Sky)



LE ULTIME DAI CAMPI - Tanti gli infortuni subiti dai giocatori del nostro campionato nel corso della sosta e tante scelte da fare per i nostri allenatori. Simone Inzaghi perde Bastoni e lancia De Vrij al centro della difesa con Acerbi braccetto. Allegri fino all'ultimo proverà a recuperare Locatelli, ma si prepara al trio McKennie-Rabiot-Miretti (primo e terzo recuperati) con la staffetta Kean-Vlahovic. Emergenza attacco per Pioli costretto col forfait di Okafor a chiamare il baby Camarda. Dubbio Osimhen per Mazzarri e infine non recupera Smalling per Mourinho che ha il dubbio Renato Sanches.



ECCO TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI