Terza di tre: dopo il turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo per la terza giornata nell'arco di una settimana, la quintultima del campionato 2022-23. Si tratta di un turno a dir poco fondamentale, con il doppio incrocio Milano-Roma (Milan-Lazio e Roma-Inter) al sabato e la gara tra Atalanta e Juventus a pranzo la domenica, tutte in chiave Champions League. Il Napoli appena laureatosi campione d'Italia riceve la Fiorentina in un Maradona vestito a festa, occhio anche a Lecce-Verona e Cremonese-Spezia in zona salvezza.



