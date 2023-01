Dopo due mesi di stop, due giornate nell'arco di pochi giorni. La Serie A torna dopo l'Epifania con la 17esima giornata. Il sabato si apre con la gara tra Fiorentina e Sassuolo, quindi in campo la Juve in casa con l'Udinese e l'Inter di scena a Monza. Nella domenica spicca Milan-Roma, il Napoli va a Genova contro la Samp. Chiudono il turno lunedì Verona-Cremonese e Bologna-Atalanta.



SABATO



Ore 15:00 FIORENTINA-SASSUOLO in diretta su DAZN



Ore 18:00 JUVENTUS-UDINESE in diretta su DAZN



Ore 20:45 MONZA-INTER in diretta su DAZN, Now, Sky Go e Sky



DOMENICA



Ore 12:30 SALERNITANA-TORINO in diretta su DAZN, Now, Sky Go e Sky



Ore 15 LAZIO-EMPOLI in diretta su DAZN (singola o Zona Serie A)



Ore 15 SPEZIA-LECCE in diretta su DAZN (singola o Zona Serie A)



Ore 18 SAMPDORIA-NAPOLI in diretta su DAZN



Ore 20:45 MILAN-ROMA in diretta su DAZN



LUNEDI'



Ore 18:30 VERONA-CREMONESE in diretta su DAZN



Ore 20:45 BOLOGNA-ATALANTA in diretta su DAZN, Now, Sky Go e Sky