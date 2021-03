La Serie A torna in campo per la 27esima giornata, che inizia oggi alle 15 all'Olimpico con il match fra Lazio e Crotone e si conclude domenica sera con il posticipo di San Siro fra Milan e Napoli. In attesa della proibitiva sfida con il Bayern in settimana in Champions, Simone Inzaghi non fa calcoli e in campionato schiera la formazione migliore. Più difficile invece prevedere le scelte che farà questa sera Gasperini, che alla luce del match con il Real Madrid che attende la sua Atalanta, contro lo Spezia potrebbe far riposare alcuni titolari (ballottaggi fra Palomino e Romero, De Roon e Pasalic, Ilicic e Zapata). Per quanto riguarda le gare di sabato e domenica, Inter in formazione tipo a Torino contro i granata, Juve con la coppia Ronaldo-Morata a Cagliari e Milan ancora senza alcuni titolari contro il Napoli dell'ex Gattuso, anche se a Verona e a Manchester le 'riserve' di Pioli hanno fatto vedere di che pasta sono fatte.





Serie A, 27esima giornata - Il programma completo



Lazio-Crotone venerdì alle 15.00



Atalanta-Spezia venerdì alle 20.45



Sassuolo-Verona sabato alle 15.00



Benevento-Fiorentina sabato alle 18.00



Genoa-Udinese sabato alle 20.45



Bologna-Sampdoria domenica alle 12.30



Parma-Roma domenica alle 15.00



Torino-Inter domenica alle 15.00



Cagliari-Juventus domenica alle 18.00



Milan-Napoli domenica alle 20.45





