Dopo la non felice sosta per le nazionali e che è costata alla Nazionale la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022 i tifosi di tutta Italia sono pronti a ributtarsi sul campionato alla ricerca di consolazione.Si parte domani pomeriggio alle 15 con il primo anticipoe in cui potrebbe rivedrsidal 1' ma il sabato riserverà subito altre due sfida fondamentali in chiave Champions e scudetto conalle 18, in cui rimane il dubbiomentre recuperae partirà dal 1' al posto diinfortunato, ealle 20.45 con i rossoneri che faranno staffetta in attacco fra, ma affronteranno una difesa viola in completa emergenza date leDomenica il big match saràalle 18 conche ritorna a San Siro da avversario, ma avrà l'11 tipo a disposizione, mentre Simone Inzaghi è alle prese con le assenze di, ma recupera unnon al meglio ma certo di una maglia da titolare. Chiudono lunedì Verona-Empoli e Torino-Udinese.ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Pessina; Zapata.