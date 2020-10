SCORRI PER VEDERE OGNI SINGOLA FORMAZIONE DELLA GIORNATA

Neanche il tempo di rifiatare dopo la tre giorni delle competizioni europee e il campionato di Serie A riparte subito con la 6ª giornata. Non manca la grande curiosità per scoprire come le 20 squadre schiereranno le rispettive formazioni ai blocchi di partenza in una giornata che, per molti, rappresenta la quinta gara in 15 giorni.farà da apripista con il dubbio, protagonista in Champions che potrebbe rifiatare almeno dal 1' dando spazio a Muriel. Il ko di Romelu Lukaku mette in difficoltà Antonioche, accanto a Lautarosi porta il ballottaggio(con possibile cambio modulo e doppio trequartista favorito sull'utilizzo dell'attaccante classe 1999). Se in casafino all'ultimo l'esito dei tamponi condizionerà le scelte di Simone, in casa Juventusnon può non dare spazio e minuti nelle gambe a Pauloche con lo Spezia deve accrescere la propria condizione. Infine non riposerà ancora una volta Zlatan, sempre presente in questoda quando è tornato daol Covid.Crotone – Atalanta sabato ore 15Inter – Parma sabato ore 18Bologna – Cagliari sabato ore 20.45Udinese – Milan domenica ore 12.30Torino – Lazio domenica ore 15Spezia – Juventus domenica 15Roma – Fiorentina domenica ore 18Napoli – Sassuolo domenica ore 18Sampdoria – Genoa domenica ore 20.45Verona – Benevento lunedì ore 20.45(3-5-2): ​Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy.