sia per la capolista (), sia per chi la insegue a due soli punti ().In pura teoria molto congiura perché, oltre ai due della scorsa settimana. Mettiamo, per pura ipotesi, che la Juve non vinca a Monza (l’anno scorso contro la squadra di Palladino perse sia all’andata che al ritorno senza segnare nemmeno un gol) e il Napoli batta l’Inter, mentre il Milan resuscita con il Frosinone.Ciò significherebbe campionato (ri)apertissimo per almeno quattro antagoniste con reinserimento prepotente della squadra di Mazzarri e rilancio scaccia crisi anche per Pioli.(Napoli, Inter, Milan, Juve) non mi dispiacerebbe poi troppo, anche se questo primo scorcio di torneo ha detto che l’Inter è la più forte di tutte.. Ha avuto paura dell’avversario? Ne temeva il contropiede? Perché il secondo tempo non l’ha praticamente giocato?Sono domande legittime, ma senza una risposta credibile., di certo la squadra non ha problemi fisici e meno che mai tecnici. Napoli, comunque, offrirà la controprova, ma credo di sapere quel che pensa Inzaghi. Vincere per tagliar fuori una diretta concorrente e, se possibile, staccare la Juve che patirà a Monza. Sarebbe un fine settimana quasi perfetto.