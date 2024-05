Serie A, quanti punti servono per salvarsi

10 minuti fa



La vittoria dell'Udinese in casa del Lecce ha rimescolato le carte per l'appassionante corsa salvezza. A due giornate dalla fine sappiamo ormai che per la permanenza in Serie A servono 36 punti. Al di là della Salernitana, il Sassuolo può raggiungere al massimo quota 35 e una tra Udinese, Frosinone ed Empoli di sicuro non potrà raggiungere 36 punti, visto che queste tre squadre si sfidano tra loro in degli scontri diretti,