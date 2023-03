Roma e Juventus si prendono i riflettori della prossima domenica in Serie A. All'Olimpico arrivano i bianconeri reduci da quattro vittorie consecutive e soprattutto dal poker rifilato al Torino nel derby, per affrontare la formazione di casa che dovrà fare a meno dello squalificato José Mourinho in panchina. I betting analyst favoriscono però i capitolini: l'«1» prevale a 2,63, contro il successo ospite a 2,90. Poco più alta la quota del segno «X», fissata a 3. Nettamente avanti l'Under, proposto a 1,53, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,38 la posta. Il No Goal si gioca a 1,75, contro Il Goal più alto a 1,98. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1, che si attesta a 5,20, seguito dall'1-0 in favore della Roma a 6,40. A 6,80, invece, lo 0-1 per la Juventus. Tra i protagonisti più attesi nella gara dell'Olimpico c'è Paulo Dybala, arrivato nella capitale la scorsa estate dopo sette anni in bianconero: per lui un gol si gioca a 3,75, mentre la doppietta paga 18 volte la posta. Dall'altra parte un gol di Dusan Vlahovic è visto a 3,25, con la doppietta a 14. La giornata di campionato si apre venerdì con Napoli-Lazio. La capolista, imbattuta dalla sconfitta in casa dell'Inter, vede il successo anche contro gli uomini dell'ex Maurizio Sarri: i tre punti per i partenopei sono proposti a 1,62, mentre il «2» biancoceleste è alto a 5,50. Nel mezzo la «X» a 3,80. Il No Goal prevale a 1,78 contro il No Goal a 1,90. Grande equilibrio tra Under, a 1,82, e Over a 1,88. La squadra di Luciano Spalletti cerca altri gol del capocannoniere Victor Osimhen, a quota 19 sigilli in campionato: una rete nell'anticipo di campionato vale 1,75, con la doppietta a quota 4. Dall'altra parte, Ciro Immobile vede il quarto gol in campionato a 2,75. Il big match di sabato vede invece di fronte Fiorentina e Milan. I rossoneri, che hanno agganciato l'Inter al secondo posto nell'ultimo weekend, provano a consolidare la posizione nella trasferta del Franchi, dove il «2» appare però alto a 2,55. Il successo degli uomini di Pioli è comunque avanti rispetto ai padroni di casa, che vedono i tre punti a 2,80. Più alta la quota del segno «X», che si attesta a 3,20. L'Under prevale a 1,68, rispetto a un esito con almeno tre reti a 2,05. Equilibrio tra Goal, a 1,82, e No Goal a 1,88. L'Inter, ancora seconda ma non più in solitaria, ospita il Lecce affrontato ad agosto scorso nella prima di campionato: per gli uomini di Inzaghi il riscatto dopo la sconfitta di Bologna è basso a 1,35, contro il «2» dei salentini alto a quota 9. Proibitiva per gli ospiti anche la «X», offerta a 4,80. Gioca in casa anche l'Atalanta, impegnata al Gewiss Stadium contro l'Udinese: avanti l'«1» a 1,64, rispetto al successo friulano visto a 5. Poco più basso il segno «X», proposto a 4.