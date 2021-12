Un derby per mettere da parte un periodo non proprio felice: non lo è per la Sampdoria e neanche per il Genoa, che alla vigilia della diciassettesima giornata di Serie A è penultima in classifica con appena 10 punti. Questa volta - si legge in una nota - il derby della Lanterna, anticipo del prossimo turno di campionato, mette in palio anche la possibilità di lasciarsi alle spalle malumori e le quote della vigilia danno i blucerchiati avanti nei pronostici. Sulla lavagna scommesse, infatti, la Samp si gioca vincente a quota 2,37, mentre il Genoa – che da 10 anni non vince il derby casalingo – è bancata vincente a quota 3,15. A 3,25 il pareggio. Dopo l’anticipo del venerdì sera si sale in classifica di sabato con la Fiorentina sempre più determinata a dire la sua in zona coppe e favorita contro la Salernitana a 1,30, mentre la Juventus cerca la terza vittoria di fila in casa del Venezia, per un segno «2» a 1,38. Alle 20:45 torna in campo il Milan, primo in classifica ma già fuori dalle coppe europee. A questo punto i rossoneri possono concentrarsi sul campionato e già in vista della prossima giornata la vetta non dovrebbe essere in dubbio visto che il segno 2 al Friuli contro l’Udinese vale 1,90. Domenica meno impegnativa per il Napoli, che è favorito in casa contro l’Empoli a 1,35, e per l’Inter, ko a Madrid ma senza dubbio in splendida forma in campionato, al punto che la quinta vittoria di fila sembra molto possibile con il segno 1 a 1,18 contro il Cagliari. Chi trema un po’ di più è l’Atalanta a Verona («2» a 1,92) e la Lazio contro un Sassuolo che spesso ha messo in crisi anche le big e per gli uomini di Sarri il «2» vale 2,52. Deve vincere anche la Roma dopo le critiche delle ultime settimane. La squadra di Mourinho avrà dalla sua uno stadio pieno contro lo Spezia e il segno «1» vale 1,43.