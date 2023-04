Nella 32esima giornata della Serie A va in scena un incrocio decisivo nella lotta per la Champions League tra Roma e Milano: sabato 29 aprile alle 18:00 all’Olimpico è in programma Roma-Milan, sfida tra le due squadre che al momento occupano il quarto posto in classifica, mentre domenica alle 12:30 Inter-Lazio, a San Siro, potrebbe permettere a Inzaghi e ai suoi di rifarsi sotto tra le prime quattro, ma è anche la chance per Sarri di blindare la seconda posizione. La classifica potrebbe essere rivoluzionata e tra Mourinho e Pioli sarà una sfida molto equilibrata, come annunciano i pronostici della vigilia. Nonostante gli infortuni (out Smalling, Llorente, Wijnaldum e Dybala) i giallorossi sono di mezzo passo favoriti sulla lavagna scommesse, ma la differenza tra il segno «1» (a 2,70) e il «2» (a 2,85) è davvero minima. A 3,05 quel pareggio che probabilmente avvantaggerebbe le altre squadre coinvolte nella lotta per zona Europa. A poche ore di distanza dal verdetto dell’Olimpico c’è invece la sfida tra Inter-Lazio. A San Siro Inzaghi dovrà fare i conti con le energie spese in Coppa Italia contro la Juventus, mentre Sarri ha avuto la possibilità di gestire al meglio le forze in questo finale di stagione. I nerazzurri peraltro sembrano meno in palla (4 punti nelle ultime 5 giornate contro i 12 dei biancocelesti), ma il segno 1 è molto più probabile a quota 1,82 contro il 2 a 4,40. A 3,65 il pareggio.