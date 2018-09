La Juve supera il Bologna, il Napoli vince contro il Parma. La fuga a due in vetta al campionato di Serie A continua dopo il turno infrasettimanale e anche sul tabellone scommesse bianconeri e azzurri restano una spanna avanti nelle quote scudetto. Gli analisti 888sport.it confermano la Juventus nel ruolo di padrona assoluta, ritoccando al ribasso la proposta sulla squadra di Allegri, passata da 1,22 a 1,20. Scende anche la quota del Napoli, unica anti-Juve per il momento, passato, come riporta Agipronews, da 5,50 a 5,00. Fa un passo avanti anche l’Inter, che martedì sera ha battuto la Fiorentina: la valutazione sui nerazzurri varia da 21,00 a 18,00. Il Milan è stabile a 31,00, ma giocherà questa sera contro l’Empoli, mentre la Roma riprende fiato battendo 4-0 il Frosinone e scende da 41,00 a 36,00. Vince anche la Lazio, che resta però ancora molto indietro, pur passando da 100 a 81,00.