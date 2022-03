La vittoria arrivata allo scadere sullo Spezia ha dato ossigeno alle ambizioni della Roma, che domani si gioca le sue residue chance di arrivare in zona Champions, nello scontro diretto con l'Atalanta, attualmente quinta a tre punti dal quarto posto, ma con una partita in meno rispetto alle rivali. Gli analisti vedono i giallorossi favoriti, seppure di pochissimo: l'«1» è offerto a 2,60, il successo ospite vale 2,65, mentre è più alta la quota del pari, fissata a 3,60. Una sfida, quella dell'Olimpico, dove il Goal prevale nettamente a 1,58, mentre il No Goal è visto a 2,30. Avanti anche l'Over, offerto a 1,75, mentre un match con meno di tre reti si gioca a 2,08. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 a 6,75, mentre una vittoria giallorossa per 2-1 paga 9 volte la posta. A 9,50, invece, l'1-2 dell'Atalanta. Contro lo Spezia, per la terza volta nelle ultime quattro gare della Roma, è arrivata un'espulsione durante i 90 minuti (considerando anche gli avversari). Un cartellino rosso nel match di sabato sera è visto da 888 a 3,40, mentre un espulso tra le fila giallorosse si gioca a 5,50.