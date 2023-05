parla di una Serie A che si sta man mano "svendendo", ma intanto l'assemblea riunita oggi aha compiuto un importantequest'ultimo è impegnato da settimane ormai nella cessione della Sampdoria. Nell'assemblea però si è registrato un certo disaccordo: 15 club hanno votato a favore della banca in questione, nonche si sono opposti non partecipando alla votazione.Lazard, scrive Calcio e Finanza, avrà il compitoUna decisione che ha infastidito proprio De Laurentiis, patron del Napoli, come confermato da Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce. Una aggiunta importante: la scelta dei fondi o delle banche inizierà esclusivamente solo dopo che si sarà conclusa l'assegnazione dei diritti tv dalla stagione 2024/25 in poi.