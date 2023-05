Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo aver lasciato in anticipo l’Assemblea di Lega che si sta tenendo a Roma: “Novità? Stanno svendendo il calcio. È tutto ciò che sanno fare. Siamo noi che lo stiamo svendendo perché non lo sappiamo fare, è un qualcosa che avanti da una vita. Advisor e fondi? Chiedetelo a chi è rimasto dentro…”.



L'ASSEMBLEA - Presso il Salone d’Onore del CONI in Piazza Lauro de Bosis, dalle ore 12.45, si sta tenendo una riunione che sta avendo come punti centrali il bando per i diritti tv della Serie A ma anche i nuovi fondi di investimento ed il premio paracadute per i club retrocessi in Serie B.