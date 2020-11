Dopo la larga vittoria in Europa League contro il Cluj, la Roma vuole continuare a far bene e a stupire in campionato, ma di fronte avrà un Genoa agguerrito che non vince una partita da più di un mese. La panchina di Maran traballa e una vittoria contro la squadra di Fonseca può salvarlo dal baratro. Ma la rotta non dovrebbe invertirsi, secondo gli esperti, che concedono un netto favore ai giallorossi, offrendo il «2» a 1,55. La vittoria rossoblu vale 5,75, il pareggio è a 4,50. A favore della Roma anche la statistica: l'ultima gioia del Genoa contro i giallorossi in Serie A risale al maggio 2014, 1-0 con Gasperini in panchina. Lo stesso risultato, domenica, pagherebbe 17 volte la posta. Da allora, tre pareggi e nove successi giallorossi. Il 2-0 a favore dei capitolini, come nella sfida contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato, è offerto a 8,50. Se la Roma dovesse uscire dalla sfida del Marassi senza subire gol (ipotesi che vale 2,18) terrebbe la porta inviolata per due gare di fila in Serie A, cosa che non accade dal maggio 2019.