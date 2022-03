Scintille in campo all'Olimpico, dove sabato si giocherà confronto cruciale per la corsa al piazzamento Champions. Dopo il trionfale 4-1 dell'andata, la Roma ci riprova contro un'Atalanta che ora è lontana solo tre punti e che i giallorossi puntano ad raggiungere per ripartire all'inseguimento del quarto posto. In quota regna comunque l'equilibrio, con l'«1» a 2,61, la «X» a 3,40 e i nerazzurri - in cerca del momentaneo aggancio alla Juventus - a 2,68. Perfettamente alla pari è invece il pronostico degli scommettitori: sia Roma che Atalanta hanno conquistato il 36% delle preferenze, con il pareggio poco più indietro al 28%. Altissima la media gol degli ultimi precedenti, con 15 reti complessive messe a segno nei quattro scontri diretti più recenti: una tendenza che potrebbe proseguire anche domani, vista la quota a 1,65 per l'Over e quella a 1,55 per il Goal. Dopo la doppietta dello scorso dicembre, un altro gol di Abraham si gioca a 2,55; due mesi e mezzo fa andò a segno anche Zaniolo, ora a 4,00, mentre per l'Atalanta spunta Boga a 3,60, seguito da Pasalic a 5,00.