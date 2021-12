Il sabato dicomincia subito con un big match che promette gol, emozioni e spettacolo: alle, ildiospiteràI bergamaschi mai come quest’anno erano stati in corsa per lo Scudetto e hanno bisogno di tre punti per aumentare il filotto di vittorie consecutive (ad oggi 6) ed avvicinare il record di 9 del 2020, tenere il passo dell’Inter e approfittare del big match di domani sera fra Napoli e Milan che farà almeno una, se non due, vittime. I giallorossi giocano invece per altri obiettivi, conquistare un posto in Europa e fare meglio dello scorso anno. Mou proverà a fare un favore alla sua Inter, ma soprattutto dovrà farlo a sé stesso, per trovare continuità (tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque) e provare, finalmente, a mettere in difficoltà una big, cosa che, in questo campionato, non gli è ancora riuscita.Roma e Atalanta sono ormai garanzia di gol e spettacolo, ma, negli ultimi anni, a senso unico. I giallorossi hanno segnato in tutte le ultime 11 trasferte a Bergamo, ma non hanno mai vinto, trend negativo che, ultimamente, si è verificato anche quando questa partita si è giocata all’Olimpico: negli ultimi quattro incroci fra Atalanta e Roma, la Sea ha avuto la meglio tre volte su quattro sulla Lupa. Occhio poi ai colombiani: Muriel è il secondo giocatore in attività ad aver segnato più gol alla Roma, dopo Mertens, mentre Zapata, con una rete andrebbe in doppia cifra, diventando parte del club dei 5 sudamericani ad esserci riusciti per sei stagioni diverse: Batistuta, Crespo, Balbo, Luis Vinicio e Icardi.Sono quattro gli ex della partita. L’unico per gli orobici è Rafael Toloi, meteora alla Roma, leader totale in Lombardia, Dall’latra parte, invece, spesso arrivano talenti formati e valorizzati dal lavoro di Gasperini e, salvo sorprese, dovrebbero essere tutti in campo: Mancini, Ibanez e Cristante.: Musso; Toloi, Palomino. Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Zapata. All.: Gasperini.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI MIMMO FERRETTI.​