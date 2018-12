Posticipo "thrilling" all'Olimpico, domenica sera, dove si troveranno due squadre in piena crisi: da una parte la Roma, a secco di successi da cinque partite tra campionato e Champions, dall'altra il Genoa, che invece è a secco da fine settembre. Tesissimo il clima tra i giallorossi, che però - visti i precedenti e la superiorità sulla carta - partono con un largo vantaggio nelle quote 888sport.it: il ritorno ai tre punti si gioca 1,45, per i rossoblù (che non vincono in casa della Roma da 28 anni) l'offerta arriva a 7,00, mentre il segno «X» pagherebbe 4,60. Fiducia confermata anche dagli scommettitori, che nel 60% dei casi hanno scelto la Roma; sul pareggio e il blitz di Prandelli è invece andato il 25% e il 15%. Al momento uno dei maggiori problemi di Di Francesco è la difesa, che ha incassato due gol in tutte le quattro partite più recenti. Con Piatek dall'altra parte del campo il rischio di subire almeno un'altra rete (Over 0,5 squadra ospite) è a 1,57, mentre il Goal (entrambe a segno) è dato a 1,75. Complessivamente i quotisti puntano su un incontro con almeno tre marcature e danno l'Over 2,5 a 1,60, anche se sul tabellone del risultato esatto il punteggio favorito è il 2-0 a 7,50.