edsi affrontanoall'Olimpico per la. I giallorossi di Mourinho, ricchi di assenze tra Covid (quattro positivi), infortuni e squalifiche (in totale dieci assenze, ultima quella di Zaniolo), vogliono 'vendicare' la sconfitta dell'andata al Bentegodi e, soprattutto, tornare a vincere dopo i due pareggi consecutivi con Genoa e Sassuolo che hanno smorzato le ambizioni Champions della squadra capitolina. Gli scaligeri di Tudor, invece, arrivano dal poker all'Udinese e puntano a una vittoria che permetterebbe loro di portarsi a -1 proprio dalla Roma e di tenere viva la corsa a un posto in Europa.- La Roma ha vinto cinque delle ultime sette sfide di Serie A con il Verona, perdendo però 3-2 proprio l'ultimo precedente al Bentegodi. Giallorossi a segno in 24 degli ultimi 25 confronti con l'Hellas, unica eccezione lo 0-3 a tavolino nel settembre 2020 dopo lo 0-0 sul campo. Il Verona può vincere entrambe le sfide stagionali contro la Roma per la prima volta dal 1968/69 e restare imbattuti per due partite di fila contro i giallorossi in campionato per la prima volta dal 2015/16 (tre pareggi di fila nell'occasione). La Roma è imbattuta da 24 partite casalinghe contro il Verona (dal 1973/74), con 19 vittorie e 5 pareggi.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Felix, Pellegrini, Maitland-Niles; Abraham.: Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.