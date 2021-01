È Roma–Inter il piatto forte della 17esima di Serie A, uno scontro al vertice tra due squadre separate da 3 punti in classifica e che ambiscono a grandi traguardi. I giallorossi di Fonseca sono reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 gare e, vincendo, potrebbero agganciare i nerazzurri al secondo posto; la squadra di Conte invece, ha interrotto la serie di otto vittorie di fila perdendo con la Sampdoria e non può permettersi un altro stop nella corsa scudetto. Per gli esperti, si legge in una nota, la sfida è in bilico ma sono leggermente avanti i nerazzurri, a 2.40, la vittoria della Roma, che in casa è ancora imbattuta, è a 2.90 mentre il pareggio si gioca a 3.50. Più schierati gli scommettitori, il 48% ha scelto il successo dell’Inter, il 27% quello dei capitolini. Un dato interessante è la capacità degli uomini di Fonseca di mettersi subito nella condizione di essere rincorsi: la Roma è la squadra che in Serie A segna di più nei primi 45 minuti, delle 35 reti realizzate ben 28 sono avvenute nei primi tempi, 8 nei primi 15 minuti. Anche contro l’Inter, i giallorossi potrebbero passare subito in vantaggio, un goal nel primo tempo è infatti a 1.90. All’Olimpico torna titolare Lukaku e si presenta subito come principale candidato al goal, a 2.25. Il Milan deve subito dimenticare la prima sconfitta in 27 gare arrivata con la Juventus. I rossoneri ospitano un Torino in ripresa, grazie ai 4 punti ottenuti con Parma e Verona, ma che rimane in zona retrocessione. Per i bookmaker i rossoneri torneranno alla vittoria, data a 1.65, per l’impresa granata a San Siro si sale a 5.50, il pareggio è a 3.80. Anche gli scommettitori credono nel successo milanista, il 78% ha puntato sul segno 1 nel match. Vincendo contro il Milan, la Juventus si è ripresa la scena ed è rientrata in gioco per la lotta scudetto. La squadra di Pirlo ora deve confermarsi e allo Stadium arriva il Sassuolo, che in questo girone di andata sta tenendo un ruolino di marcia da big. I neroverdi però, sembrano avere poche chance contro Ronaldo & Co, la Juventus è infatti nettamente favorita, a 1.35, la vittoria degli emiliani sale a 8.50, alta anche la quota pareggio, a 5.00. Nonostante le ultime 3 vittorie nelle ultime 4 partite, il Benevento ha poche chance di spuntarla contro un’Atalanta in formissima che ha ripreso a vincere e a macinare goal, 8 solo nelle ultime 2 partite. I giallorossi di Inzaghi hanno la strada in salita, a 6.00, vale 1.55 il successo dei nerazzurri mentre il pareggio vale 4.20. 9 scommettitori su 10 hanno optato per la vittoria dell’Atalanta. Dopo l’immeritata e clamorosa sconfitta con lo Spezia, il Napoli va a Udine per ricominciare a vincere e non allontanarsi ancora dalla zona Champions. I friulani sono a secco di vittorie da 5 gare, il successo con gli azzurri è difficile, a 4.25, al Napoli serve una scossa immediata e la vittoria pare probabile, a 1.90, il pareggio viaggia a 3.50. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 credono nel successo dei partenopei.