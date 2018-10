Non solo derby. Quanto alle altre partite, domani scendono in campo una dopo l'altra Roma, Juventus e Napoli. Nettamente favoriti i giallorossi, impegnati in casa contro una Spal che lotta contro tutti ma perde da quattro giornate. L'«1» della Roma è a 1,33, la «X» a 5,10, il «2» a 8,75. La Juventus ospita un Genoa che allo Stadium nelle ultime cinque stagioni ha sempre perso senza riuscire a segnare nemmeno un gol. La quota del successo bianconero plana fino a 1,20, il pareggio è già un evento da 6,50, la vittoria genoana balza a 13,50. Il Napoli è avanti a Udine: «2» a 1,58, contro il successo dei friulani (a secco da tre turni) a 6,25.