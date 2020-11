Alle 15, all'Olimpico, laattende il, in una sfida che regala sempre un ricordo emozionante per i tifosi giallorossi: è stata la partita che ha regalato l'ultimo scudetto ai capitolini. La squadra diha la possibilità, in caso di vittoria, di agganciare ilin vetta alla classifica, in attesa della sfida di questa sera tra i rossoneri e il, e di proseguire la striscia consecutiva di 6 risultati utili consecutivi (l'unica sconfitta è arrivata alla prima giornata, a tavolino, contro il Verona).Di fronte, unreduce dal pareggio, pesante, di San Siro contro l'Inter. I ducali arrivano da tre pareggi consecutivi in campionato, due dei quali sono arrivati dopo il 92esimo, con la squadra di Liverani beffata nel finale; e non hanno ancora vinto lontano dalin questa stagione, nonostante vada sempre a segno. La Roma, dal canto suo, ha mantenuto la porta inviolata in tre partite consecutive.Henrikhha segnato una tripletta nell'ultima partita in Serie A;, ex della gara, è reduce dalla doppietta in casa dell'Inter e da un gol in nazionale con la, nelle qualificazioni per la Coppa d'Africa: decisivo nella vittoria sul Madagascar.