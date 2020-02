Una per ripartire, l’altra per confermarsi. L’anticipo della Serie A tra Roma e Bologna di venerdì sera mette di fronte due squadre dagli stati d’animo, e di forma, agli antipodi. I giallorossi, reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque uscite in campionato, devono assolutamente la marcia verso un posto in Champions League. I rossoblù, dal canto loro, nello stesso periodo sono stati sconfitti solo dal Torino e scendono all’Olimpico convinti di fare il colpaccio che manca da ben 8 anni. Nonostante questi numeri però i betting analyst danno fiducia a Dzeko e compagni: il successo della Roma, infatti, è dato a 1,58 contro il 5,30 con il quale sono quotati i ragazzi di Mihajlovic. Si prevede una sfida molto combattuta visto che il risultato più probabile appare il 2-1 per i capitolini che pagherebbe otto volte la posta. Un punteggio in linea con le previsioni Under/Over: l’Under infatti è dato a 2,50 contro l'1,53 dell’Over, secondo Agipronews.