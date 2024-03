Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Prosegue la 29esima giornata di Serie A. Di scena, allo stadio Olimpico, a partire dalle ore 18,Sfida importante per entrambe le formazioni che vivono aspettative profondamente diverse. I giallorossi vogliono mantenere vivo il sogno Champions League e avvicinare il 4° posto, occupato dal Bologna. Di contro, i neroverdi cercano un successo per proseguire il periodo di reazione, dopo la vittoria sul Frosinone, e provare a uscire dalla zona retrocessione.ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, El Shaarawy; Lukaku. All. De RossiSASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Viti, Erlic, Ferrari, Pedersen; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Obiang, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini