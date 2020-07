Roma-Udinese (calcio d'inizio alle ore 21.45) è il posticipo che chiude la 29esima giornata di campionato in Serie A. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte: i giallorossi a San Siro contro il Milan, i friulani in casa con l'Atalanta. Senza gli squalificati Pellegrini e Veretout, Fonseca rilancia Kalinic titolare al centro dell'attacco, con Dzeko che parte dalla panchina. Dall'altra parte Gotti ritrova De Paul dopo il turno di squalifica. Arbitra Guida.



FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Perotti, Perez; Kalinic. (A disposizione: Cardinali, Carantola, Zappacosta, Dzeko, Villar, Santon, Pastore, Spinazzola, Ibanez, Mkhitaryan, Kluivert). All. Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Ekong, Fofana, Sema, Ter Avest, Nestorovski, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Teodorczyk. All. Gotti.