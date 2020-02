La Juventus non va come dovrebbe, ma Cristiano Ronaldo non perde un colpo e sabato scorso il Verona è diventata la decima squadra consecutiva a subire gol dal portoghese. Un ritmo altissimo che ha portato CR7 a una sola rete dal record della Serie A - detenuto da Gabriel Batistuta e Fabio Quagliarella - e a un passo dal nuovo primato. Per i betting analyst il traguardo è vicino: nelle prossime due giornata la Juve affronterà Brescia e Spal e il sorpasso sui due "colleghi" vola a 2,10 sul tabellone. Nel frattempo il portoghese ha recuperato terreno anche nelle scommesse sul capocannoniere, dove è a 3,50 alle spalle di Ciro Immobile, dato a 1,25, secondo Agipronews.