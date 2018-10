Torna la Serie A dopo le due partite della nazionale italiana. Il nono turno si articolerà in tre giorni. Tre partite si giocheranno sabato: le prime due in classifica, la Juventus (a 1,20) in casa e il Napoli (a 1,60) in trasferta, partiranno con i favori del pronostico su Better rispettivamente contro il Genoa (a 14,00) che ripresenterà in panchina Juric al posto di Ballardini, e l’Udinese (a 6,00); favorita è anche la Roma (a 1,33) che all’Olimpico affronterà la Spal (a 8,50).