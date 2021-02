10 vittorie nelle ultime 12 gare con appena 8 gol subiti. Con questi numeri impressionanti la Juventus di Pirlo si presenta sabato alle 18 al San Paolo per affrontare il Napoli, reduce dalla cocente eliminazione in Coppa Italia con l’Atalanta. Le quote disegnano uno squilibrio notevole: se i bianconeri sono a 2,00 a causa di una trasferta comunque insidiosa, i partenopei pagano non solo le recenti prestazioni, ma anche e soprattutto il 'caso Gattuso' e le turbolenze tra il club di De Laurentiis e lo stesso allenatore che ha portato gli analisti a fissare la quota del successo del Napoli a 3,77. Previsioni condivise dai tifosi che per il 48% si schierano in favore degli uomini di Pirlo, mentre appena uno su quattro (25%) crede in un riscatto dell’undici di Gattuso. Lecito pensare a un esito Under 2.5, che con la Juventus in campo è uscito nelle ultime quattro gare di Serie A e che si gioca a 1,88. Cinque vittorie nelle ultime 5 partite per la Lazio, ma in casa dell’Inter, i biancocelesti non sembrano avere molte speranze: ne sono convinti gli analisti che alzano l'asticella a quota 4,37 per la vittoria degli uomini di Inzaghi. Complici i 51 gol all’attivo di Lukaku e compagni che in più, in casa, hanno perso solo il derby con il Milan e soprattutto vorranno riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia. La Lazio domenica alle 20:45 dovrà tentare di ribaltare i pronostici che danno l’Inter vincente a 1,78. Impegno apparentemente facile per la capolista Milan, attesa sul campo dello Spezia sabato alle 20:45. Se non fosse che ha eliminato la Roma in Coppa Italia e vinto in campionato l’ultima contro il Sassuolo. La prima della classe però, sente il fiato sul collo dell’Inter e quindi non ha alternative alla vittoria, neanche per i quotisti che la danno a 1,49. Successo scontato anche per i tifosi, il 64% punta tutto sui rossoneri, non fosse altro che per la differenza di classifica delle due squadre.