Biglietti Atalanta-Juventus: quanto costano e come fare per assistere alla finale di Coppa Italia

Dalle ore 14.00 del 29 aprile 2024, fino alle ore 10.00 del 2 maggio vendita riservata agli abbonati alla Serie A 23-24 dell’Atalanta, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 23-24. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon:o per gli abbonamenti digitali il numero della tessera ‘Dea Card’

Saràcontrol'ultimo atto della2023/24: i nerazzurri e i bianconeri si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma il 15 maggio per decretare la vincitrice del torneo, dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente Fiorentina e Lazio. Di seguito tutte le informazioni rese note in merito alla vendita dei biglietti per assistere alla gara.Settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord

Dalle ore 14.00 del 29 aprile 2024, fino alle ore 10.00 del 2 maggio vendita riservata agli abbonati Juventus, inserendo il numero del proprio abbonamento. Ogni abbonato può acquistare fino a 4 biglietti purché gli intestatari siano possessori di abbonamento inserendo per ciascuno il relativo numero della ‘Juventus Card’

Settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud

Dalle ore 14.00 del 6 maggio 2024 fino ad esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati. L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne. Per i sostenitori dell’Atalanta sono disponibili 80 disabili in carrozzina più 20 non in carrozzina e 100 in Tribuna Tevere lato Nord. Stesso numero per quelli della Juventus in Tribuna Tevere lato Sud.