È sempre questione di rapporti ed equilibri, anche quando le cose vanno a gonfie vele.Come spesso accade, il problema sta nelle aspettative. Attese che Inzaghi non ha potuto soddisfare a pieno perché nel reparto di mediana ci sono Barella e Mkhitaryan, difficilmente sostituibili nell’impianto di gioco del tecnico nerazzurro. Ruoli e gerarchie ben definite, chiarissime già questa estate, ma è legittimo ambire alla titolarità, specie se, come Frattesi, lo si fa nel modo giusto: senza polemiche, allenandosi al massimo e rispondendo nel migliore dei modi quando chiamato in causa.- Davide non può essere il ritratto della gioia, questo è chiaro., con 305’, contro i 273 dell’armeno e i 267’ del compagno di nazionale. E martedì si potrebbe ripartire proprio da qua, con Frattesi titolare contro la Real Sociedad, sfida che tanto potrebbe dire del futuro europeo dell’Inter, che garantendosi il primo posto (possibile solo vincendo) potrebbe contare su un sorteggio decisamente più favorevole per gli ottavi di finale.Frattesi ha piegato le spalle e ingoiato il boccone, senza tuttavia avvilirsi, anche se è difficile contenere tutta la sua voglia di campo. Martedì avrà la sua chance nella vetrina più affascinante e contro una squadra che si sta dimostrando tra le più interessanti d’Europa. Il futuro è targato Frattesi, il presente richiede pazienza.